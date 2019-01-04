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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ABD üssüne yeşil ışık

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline 'açık' olduğunu belirtti.

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Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bölgede Rusya'nın etkisine karşılık ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline "açık" olduğunu söyledi.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakınlığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

Brezilya'da ABD üssü kurulması fikrine karşı olmadığını belirten Bolsonaro, "Bu dünyada neler olacağına bağlı. Böyle bir olasılığı gelecekte konuşmak zorunda olmayacağımızı kim bilebilir?" dedi.

Bolsonaro, salı günü başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek, görevine başlamıştı.

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