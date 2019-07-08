31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7199
  • 6,421
  • 257.486
  • 98686.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro çocuk işçiliğini savundu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çocuk işçiliğini savunan açıklamalarıyla yeni bir tartışmaya imza attı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

StraitTimes'ın haberine göre, Bolsonaro, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı haftalık canlı yayında, "8 yaşından beri çalışıyorum, bugün de neysem oyum. 8 ya da 9 yaşındaki bir çocuk bir yerde çalıştığı zaman birçok insan bunu 'çocuk işçiliği' ya da 'zorla çalıştırma' diye kınıyor ama aynı çocuk koka macunu kullandığında ise kimse bir şey söylemiyor" ifadesini kullandı.

Çalışmanın hangi yaşta olursa olsun kadın ve erkeğe saygınlık kazandırdığını savunan Brezilya Devlet Başkanı, "8 yaşımdayken hem okudum hem de mısır ektim, muz topladım." diye konuştu.

Bolsonaro'nun açıklamaları sert bir dille eleştirilirken, Brezilyalı sosyalist siyasetçi Marcelo Freixo, "(Bolsonaro) bir çocuğun çalışmaya teşvik edilmemesi gerektiğinin en iyi örneği" yorumunu yaptı.

Brezilya'nın İnsan Hakları, Aile ve Kadından Sorumlu Bakanı Damares Alves ise yaptığı açıklamada "Bizim kuşağımız çok erken yaşta çalışmaya başladı. Ben de çok erken yaşta çalıştım. Ama bu çocuk işçiliğini suç olmaktan çıkaracağımız anlamına gelmez." dedi.

Çocukların çalışmasının hak ihlali olduğunu vurgulayan Alves, buna izin verilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Brezilya'da kanunlar çıraklar hariç 16 yaşından küçük çocukların çalışmasını yasaklıyor. Çırak olarak çalışmak isteyenler ise ancak 14 yaşından itibaren çalışabiliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsüne göre Brezilya'da 5 ila 17 yaşında 2,5 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Taksici ve müşteri arasında ´kısa mesafe´ tartışması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Twitter profil resmini değiştirdi, bu notu yazdı

Twitter profil resmini değiştirdi, bu notu yazdı

Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Yeni ekonomi paketi teklifi TBMM'de! O süre 6 ay uzatılacak

Yeni ekonomi paketi teklifi TBMM'de! O süre 6 ay uzatılacak

Ana vatanı Himalaya Dağları... Trabzon'da da üretime başlandı

Ana vatanı Himalaya Dağları... Trabzon'da da üretime başlandı

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar
 

POPÜLER HABERLER

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

Yeni anneye en az 2.280 TL

Yeni anneye en az 2.280 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA