İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Venezuela'ya seçim tutanaklarını açıkla çağrısı
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Venezuela'ya seçim tutanaklarını açıkla çağrısı

Venezuela'daki siyasi tartışmaların ülkede bir iç savaşa yol açacağı yorumlarına da katılmadığını belirten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimin kimin kazandığının netleşmesi için Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) tutanakları açıklaması gerektiğini bildirdi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Venezuela'ya seçim tutanaklarını açıkla çağrısı
ABONE OL

Ülkesindeki bir radyo kanalında açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve kimin kazandığının şeffaf olarak belirlenmesini talep etti.

Lula da Silva, CNE'ye çağrıda bulunarak, "Nerede bu oy sayımının döküm tabloları? Muhalefet kazandığını söylüyor, (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro da kazandığını ifade ediyor. Ben sürecin demokratik olduğunu düşünüyorum fakat tutanakları göstermeleri halinde inanırım." ifadesini kullandı.

"HALK KENDİ GELECEĞİNE KARAR VERİR"

Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duyduklarını vurgulayan Lula da Silva, "Venezuela halkı ancak kendi geleceğine karar verir. Güney Amerika'da barış içinde yaşamamıza destek olmak isteyen çok sayıda ülke olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, Venezuela'daki siyasi tartışmaların ülkede bir iç savaşa yol açacağı yorumlarına da katılmadığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu kaydetmişti.

SEÇİMLERİ MADURO KAZANDI

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.