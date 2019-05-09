Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer hapse dönüyor

Temer, 2. Federal Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında evinin önünde bekleyen yerel basın mensuplarına, perşembe günü gönüllü olarak mahkemeye gideceğini söyledi.

Angra 3 nükleer santral inşaatının yüklenici firmalarından Engevix mühendislik firmasının sahibinin iddiaları ve Cumhuriyet Başsavcılığının araştırmaları sonrası rüşvet almak ve yolsuzluk yapmakla suçlanan Michel Temer, 21 Mart tarihinde Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesinin kararı ile tutuklanmıştı.

Michel Temer, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra, avukatlarının itirazı neticesinde 25 Mart tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Arındırma operasyonu" kapsamında tutuklanıp, serbest bırakılan Temer hakkında araştırmalarına devam eden Cumhuriyet Başsavcılığı, eski başkanın liderlik ettiği suç örgütünün yaptığı yolsuzluğun 1,8 milyar Brezilya realine (450 milyon dolar) ulaştığını açıklamıştı.

Eski başkan, suçlamaları reddederken, soruşturmada kanıt bulunmadığını iddia etmişti.

Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi Yargıcı Marcelo da Costa Bretas, Nisan ayında Michel Temer'e karşı "yolsuzluk, zimmete para geçirme ve para aklama" nedeniyle yapılan iki suç duyurusunu daha kabul ederek, eski başkanın "araba yıkama" operasyonu kapsamında da yargılanmasına karar vermişti.