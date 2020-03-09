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Dünya

Brezilya ile ABD arasında askeri ilişkileri güçlendirme anlaşması imzalandı

Brezilya ile ABD arasında, askeri ilişkileri güçlendirmeyi öngören bir anlaşma imzalandı.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 23:43

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pazar günü Florida eyaletinin Palm Beach kentinde bir araya geldi.

Brezilya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmenin ardından, iki ülke arasında askeri iş birliğinin arttırılmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri araç gereçlerin ticaretinde bürokratik zorlukların azaltılmasını öngörüyor.

"Araştırma, Geliştirme, Test ve Dönüşüm" adlı anlaşma, iki ülkenin askeri kapasitelerini arttırılmasını ve savunma alanında ortak projeler yürütülmesini hedefliyor.

ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller, yaptığı açıklamada, anlaşmanın bölgesel tehditlere karşı mücadelede kolaylıklar sağlayacağını kaydetti.

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