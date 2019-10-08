16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,845
  • 6,4187
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brezilya kıyılarında 100 tondan fazla petrol sızıntısı tespit edildi

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, eylül başından bu yana, ülkenin kuzeydoğu kıyılarına yayılan 100 tondan fazla petrol sızıntısı tespit edildiğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salles, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyıları boyunca yayılan 100 tondan fazla petrolün 42 şehri etkilediğini ifade etti.

Brezilya polisinin, en az 7 deniz kaplumbağasının ölümüne yol açan ve yüzücüler ile balıkçıları kirli alandan uzak durmaya mecbur bırakan petrol sızıntısının kaynağını araştırdığı bildirildi.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğu kıyılarını ve sahillerini kirleten, kaynağı henüz belli olmayan petrol sızıntısının 105 ayrı yerde tespit edildiğini kaydetmişti.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras, geçen hafta, yapılan tahliller sonucu denize sızan petrolün kendi ürettiği tür petrol olmadığını açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu hafta, sızıntılar hakkında yetkililerden ön bir değerlendirme alması bekleniyor.

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Slimani ve Ayew tarih yazıyor

Slimani ve Ayew tarih yazıyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Trump'tan "asker çekme" açıklaması

Trump'tan 'asker çekme' açıklaması

ABD Büyükelçiliği’nin teröre ‘like’ı ilk değil

ABD Büyükelçiliği’nin teröre ‘like’ı ilk değil

New York Times: Trump ABD'nin politikasını değiştirdi

New York Times: Trump ABD'nin politikasını değiştirdi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi kabul edildi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi kabul edildi

Türkiye’de 40 bin lord ve lady var!

Türkiye’de 40 bin lord ve lady var!
 

POPÜLER HABERLER

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA