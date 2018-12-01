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Brezilya ordusu Rio de Janeiro'dan çekiliyor

Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ordunun Rio de Janeiro kentinden çekileceğini duyurdu.

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Bolsonaro, basına yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro'da ordunun bu yıl şubat ayında devraldığı emniyet görevini uzatmayacağını ifade etti.

Kentteki şiddet olaylarıyla mücadele etmek üzere Rio de Janeiro'ya yerleştirilen askerlerin güvenlik görevinin 31 Aralık'ta sona ermesi ve Bolsonaro'nun ertesi gün göreve başlaması bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, uyuşturucu çeteleriyle sık sık çatışmaların yaşandığı kentte artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için orduyu devreye sokmuştu.

Hükümet, şiddet olaylarında artış kaydedilen başkent Rio de Janeiro'daki 800 kenar mahallede kontrolü ele geçiren uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç çeteleriyle mücadele için kente yüzlerce polisin yanı sıra binlerce asker konuşlandırmıştı.

Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann, ağustosta Rio de Janeiro kentinde ordunun devraldığı güvenlik görevini, bir yıl daha sürdürmesini önerdiğini ancak Brezilya Silahlı Kuvvetlerinin bu öneriyi reddettiğini söylemişti.

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