Brezilya Jair Bolsonaro destekçileri ile karşıtları sokaklara döküldü

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 7 gün kala, 269 yerde "Vem pra Rua" (Caddeye gel) hareketi tarafından gösteriler düzenlendi. Ülke çapında, İşçi Partisi (PT) ve başkan adayı Fernando Haddad'ı reddettiklerini ifade eden yüz binler, seçimlerin ikinci turu için Jair Bolsonaro ve Sosyal Liberal Parti’ye (PSL) oy vereceklerini duyurdu. Son anketlere göre, Bolsonaro'nun oyların yüzde 60’ını alması bekleniyor.

“Brezilya yeni Venezuela olmasın”

Bolsonaro'nun binlerce destekçisi; “İP’e hayır. Brezilya yeni Venezuela olmasın” diye haykırdı. Ülkenin en büyük şehri So Paulo’nın merkezi Paulista Bulvarı'nda, yeşil ve sarı renklerde, “Brezilya efsane" diye bağıran kalabalık, “İP dışarı" diye bağırdı. Sosyal Liberal Parti (PSL) adayı Bolsonaro ise "Nüfus Brezilya'nın geleceği konusunda gerçekten endişeli. Başkanlıkta İP'ten birisini istemediğini gösteren bir işaret" açıklamasını yaptı.

Kadınlar Bolsonaro’ya karşı

Bolsonaro destekçisi gösterilerden birkaç saat önce ise kadınlar, Jair Bolsonaro’ya “hayır” demek için sokaklara döküldü. “Birlikte daha güçlüyüz” diyen Brezilyalı kadınlar, Sao Paulo’nun merkezindeki Paulista Bulvarı’nda, eski yüzbaşı olan Bolsonaro’yu birkaç feminist örgütün reddedilmesini ve siyasi kariyeri boyunca yaptığı kadın düşmanı ve ırkçı yorumlar yüzünden protesto etti. Davullarla “Ona hayır, o asla, o asla ve asla" diye bağıran kadınlar, “faşistler dışarı”, “birlikte daha güçlüyüz” ve “kadınlar demokrasi için yollarda” diyerek tepkilerini dile getirdi.

WhatsApp’tan sürpriz hamle geldi

Brezilya’da 28 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ayağı öncesinde WhatsApp’tan da sürpriz hamle geldi. WhatsaApp, Jair Bolsonaro'nun bir oğlunu engelledi. Seçim kampanyasıyla ilgili olarak spam ve yanlış haberler yayan binlerce hesabı kapattı. Solcu aday Fernando Haddad'ın müttefikleri, skandalın seçimi geçersiz kıldığını iddia etti.