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Dünya

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'e getirilen erişim yasağı kararını onadı

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin 5 üyeli heyeti bugün yapılan oylamayla Yargıç Alexandre de Moraes'in X'e getirdiği erişim yasağı kararını onadı.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'e getirilen erişim yasağı kararını onadı
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Brezilya'da sosyal medya platformu X'e getirilen erişim yasağına ilişkin bugün Yüksek Mahkemesi'de oylama yapıldı. Mahkeme'nin 5 üyeli heyeti oylamada, Yargıç Alexandre de Moraes'in kararıyla cumartesi günü X'e getirilen yasağı onadı.

VPN KULLANANLARA PARA CEZASI VERİLECEK

Çevrimiçi yapılan oylamamanın ardından alınan karara göre, X emirlere uyana ve geçen hafta itibariyle 3 milyon doları aşan ödenmemiş para cezalarını ödeyene kadar engellenmeye devam edecek. Oylamada ayrıca, Moraes'in belirlediği "X'e erişmek için VPN kullananlar için günde 8 bin 874 dolara kadar para cezası" kararı da onaylandı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes Cuma günü dezenformasyonla mücadele için şirketin ülkeye yasal temsilci atamayı reddetmesi üzerine platformun ülkede yasaklanmasına karar vermiş, cumartesi günü erken saatlerde ise X'e erişim kapanmıştı. Elon Musk ise yaptığı açıklamada, Moraes'in yasaları çiğnediğini söyleyerek, "Açıkçası ABD yasalarına uyması gerekmiyor ama kendi ülkesinin yasalarına uyması gerekiyor. O bir diktatör ve sahtekar" ifadelerini kullanmıştı.

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