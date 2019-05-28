Brezilya´nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi´nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkûmların `boğulma´ ve `diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma´ sonucu öldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.