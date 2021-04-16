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Dünya

Brezilya'da 3 bin 560 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Brezilya'da açıklanan rakamlara göre son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Nisan 2021 Cuma 01:12 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 01:12
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Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 73 bin 174 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 746 bin 681'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 365 bin 444'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 236 bin 295 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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