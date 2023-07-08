Brezilya'da 4 katlı apartman çöktü

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartman, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ikisi çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişiye ulaşılamadığı, 4 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.