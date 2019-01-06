Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Peru sınırı yakınlarında meydana geldiği belirtilirken Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) gelişmelerin izlendiğini duyurdu. AFAD açıklamasında "Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.