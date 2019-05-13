Brezilya'da Adalet Bakanı Moro Yüksek Mahkeme'ye atanacak

Bolsonaro ülkesinde Radio Bandeirantes'e verdiği mülakatta, kamuoyunda "Araba Yıkama Operasyonu" adı verilen yolsuzluk soruşturmasının savcısı olarak tanınan Moro'yu, ilk fırsatta Yüksek Mahkeme'ye atayacağını belirtti.

Yolsuzlukla mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Bolsonaro, "Yüksek Mahkeme'de boşalan ilk yere Moro'yu atayacağıma dair sözüm var. Tanrı izin verirse, bu sözü yerine getireceğim." dedi.

Sergio Moro, Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ve çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürütüyordu.

O dönem yargıç olan Moro'nun, 1 Ocak 2019 'da göreve başlayan Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığı görevini kabul etmesi, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının siyasi motivasyonla yapıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesine resmi başvuruda bulunmuştu. Mahkeme 1 Eylül'de aldığı kararla Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti.