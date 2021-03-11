Brezilya'da akılalmaz olay: Eşine çarpan tır şoförünün kaçması için 32 kilometre boyunca böyle yolculuk etti!

DHA 11 Mart 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:13

Olay, Brezilya'nın Santa Carina eyaletindeki Piçarras ve Penha bölgeleri arasındaki bir otoyolda medyana geldi. Arkasında eşiyle birlikte seyahat eden motosiklet sürücüsü, bir TIR'ın çarpması sonucu yere düştü. Motosikletin TIR'ın ön tamponunun altına sıkıştığı kazada, motosiklet sürücüsünün eşi ağır yaralandı. TIR sürücüsü ise kaza yerinden kaçmaya yeltenince, motosiklet sürücüsü aracının kapısının bulunduğu bölüme tırmanarak 32 kilometre boyunca araçta asılı kaldı. O anlara dair görüntüler, otoyoldaki diğer araçların kameralarına yansıdı.

EŞİ AĞIR YARALI, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis kaçmaya çalışan TIR sürücüsünü durdurdu. Araçtan indirilen sürücü, motosiklet sürücüsü ve diğer kişilerin de saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün eşinin ağır yaralandığı ve Itajai bölgesindeki Marieta Konder Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.