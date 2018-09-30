Brezilya'da aşırıcı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro aleyhine protestolar düzenlendi

Rio de Janerio'da binlerce gösterici eski asker olan ve Brezilya'da 1964-1985 yıllarında hüküm süren askeri diktatörlüğe olan sempatisini her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Bolsonaro'yu protesto etti.

Ellerinde "O olamaz!" yazılı dövizler taşıyan protestocular Bolsonaro aleyhine slogan attı.

Başkent Brasilia'da da 7 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Yarın da başka şehirlerde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Sosyal Liberal Partinin başkan adayı olan Bolsonaro seçimlerde başkan yardımcısı adayının Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao olacağını duyurmuştu.

Mourao Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Sao Paulo'daki Mason Locası'nda konuşma yapan emekli general, "Yasa dışı işlere bulaşanları kamu hizmetinden mahkemeler uzaklaştırmazsa ordu uzaklaştırır." ifadesini kullanmıştı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmiş durumda.

Bolsanaro son yapılan seçim anketinde yüzde 28 ile birinci sırada yer almıştı.

Brezilya'da seçimlerin ilk turu 7 Ekim'de yapılacak. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50 çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Ekim'de ikinci tura gidilecek.

Siyasi gözlemciler seçimin ikinci tura kalması halinde Bolsanaro'nun İşçi Partisi adayı Fernando Haddad'a karşı sansının düşük olacağını tahmin ediyor.

6 Eylül'de bir seçim mitingi sırasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Bolsonaro bugün hastaneden taburcu edilmişti.