Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı adayına destek gösterisi

Sao Paulo'da toplanan binlerce kişi, 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde, Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Bolsonaro'ya destek verdi.

PSL'nin önde gelen isimlerinin "zafer sözü" verdiği gösteride, Brezilya bayrakları sallayan destekçileri, Bolsonaro lehine sloganlar attı.

Göstericilerden Felipe de Almeida, "Bolsonaro, Brezilya'yı battığı yolsuzluk denizinden çekip çıkarabilecek tek kişi." yorumunu yaptı.

Rio de Janerio'da, cumartesi günü, binlerce gösterici, eski asker olan ve Brezilya'da 1964-1985 yıllarında hüküm süren askeri diktatörlüğe olan sempatisini her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Bolsonaro'yu protesto etmişti.

Başkent Brasilia'da da aynı gün 7 bin kişinin katıldığı, Bolsonaro aleyhine bir gösteri düzenlenmişti.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmiş durumda.

Brezilya'da seçimlerin ilk turu 7 Ekim'de yapılacak. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50 çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Ekim'de ikinci tura gidilecek.

Siyasi gözlemciler seçimin ikinci tura kalması halinde Bolsanaro'nun İşçi Partisi adayı Fernando Haddad'a karşı şansının düşük olacağını tahmin ediyor.

6 Eylül'de bir seçim mitingi sırasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Bolsonaro, cumartesi günü hastaneden taburcu edilmişti.

Öte yandan, Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıklamıştı.