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Brezilya'da banka soygununda şüpheli 11 kişi öldürüldü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde iki bankaya yönelik soygun girişimi esnasında şüpheli 11 kişi öldürüldü.

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Brezinya'nın Sao Paulo eyaleti Guararema kentinde iki bankaya silahlı 25 kişi tarafından düzenlenen soygun sırasında olay yerine gelen polisle soyguncular arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada 11 şüphelinin öldürüldüğü, 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

POLİS ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRDİ

Polis çatışmanın ardından çok sayıda silah, tabanca ve patlayıcı ele geçirdi.

Çatışma sırasında şüphelilerden bazılarının kaçtığı belirtildi.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, düzenledikleri "başarılı operasyon" nedeniyle polis memurlarını kutladı. 

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