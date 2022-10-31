Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

TSE'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında, seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi.

Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2'den az farkla seçimin galibi oldu.

Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını "Demokrasi" notuyla paylaştı.

Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.

- HAPİSTEN DEVLET BAŞKANLIĞINA LULA DA SİLVA

Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Sendikacı kökeniyle, İşçi Partisi'nin ilk başkanı olan Lula da Silva, uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak Brezilyalıların sevgisini kazandı.

Lula da Silva, 31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bırakana kadar sevilen bir lider olarak öne çıktı ancak 2011'de kendisi ve partisi hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına gölge düşürdü.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalan Lula da Silva'nın bu davalardan hüküm giymesi, 2018'de Bolsonaro'nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.

Kasım 2019'da tahliye edilen Lula'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkeme tarafından düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

Bu arada, Bolsonaro hükümetinde, 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020'ye kadar Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.

LULA DA SİLVA ZAFER KONUŞMASINDA HOŞGÖRÜ VE BİRLİK MESAJI VERDİ

Brezilya'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, birlik mesajı verdi ve ekonomiden iklim değişikliğine kadar her konuda tüm Brezilya halkı için ülkeyi yöneteceğini söyledi.

Lula da Silva, seçimi kazanmasının ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, "Bıraktığım yerden, ulaştığım yere, her zaman Tanrı'nın bana karşı çok cömert olduğunu düşündüm." dedi.

Brezilya'da seçimleri takip eden yılın ilk gününde yapılan başkanlık teslimine işaret eden Lula, "1 Ocak 2023'ten itibaren sadece bana oy verenleri değil, 215 milyon Brezilyalıyı yöneteceğim. İki Brezilya yok. Biz tek ülke, tek bir halk ve büyük bir milletiz." şeklinde konuştu.

- "BREZİLYA SİYASETİNDE BİR DİRİLİŞ SÜRECİ YAŞADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Hakkındaki yolsuzluk davaları ve hapiste kalmasına işaret eden Lula, "Brezilya siyasetinde bir diriliş süreci yaşadığımı düşünüyorum. Beni diri diri gömmeye çalıştılar ama şimdi ülkeyi yönetmek için buradayım. Çok zor bir durumun içindeyiz ama eminim ki halkın yardımıyla bir çıkış yolu bulacağız ve barışı yeniden tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lula, kazandığı seçimi, ülke tarihinin en önemlilerinden biri olarak niteleyerek, "Birbirine zıt iki ülke planını karşı karşıya getiren bir seçimdi ve bugünün tek ve büyük bir kazananı var, Brezilya halkı." açıklamasında bulundu.

Seçim zaferine ilişkin Lula, "Bu ne benim, ne İşçi Partisi'nin ne de seçim kampanyasında beni destekleyen partilerin zaferidir. Bu, demokrasinin zafere ulaşması için siyasi partilerin, kişisel çıkarların ve ideolojilerin üzerinde kurulmuş muazzam bir demokratik hareketin zaferidir." diye konuştu.

- "BREZİLYA HALKI UMUDUNU YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR"

"Brezilya halkı bugün, hayatlarını kimin yöneteceğini seçme hakkını kullanmaktan daha fazlasını istediğini gösterdi, halk devlet kararlarında aktif rol almak istiyor." diyen Lula, zaferini halkın demokrasi isteği olarak yorumladı.

Lula, Brezilya halkının iyi bir yaşam talep ettiğine dikkati çekerek, "Brezilya halkı iyi bir iş, her zaman enflasyonun üzerinde bir maaş, kaliteli bir halk sağlığı ve eğitime sahip olmak istiyor. Silah yerine kitap istiyor. Brezilya halkı umudunu yeniden kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

- "BU ÜLKENİN BARIŞA VE BİRLİĞE İHTİYACI VAR"

Lula, birlik mesajı verdiği konuşmasında, "Bu ülkenin barışa ve birliğe ihtiyacı var. Halk artık savaşmak istemiyor. Asla kullanılmaması gereken silahları bırakmanın zamanı geldi. Silahlar öldürür ve biz hayatı seçiyoruz." dedi.

Kendisini büyük zorlukların beklediğini aktaran Lula, "Ülkeyi tüm boyutlarıyla yeniden inşa etmek gerekiyor. Siyasette, ekonomide, kamu yönetiminde, kurumsal uyumda, uluslararası ilişkilerde ve en çok da halkın ihtiyaç sahibi kesimiyle ilgilenmekte." diye konuştu.

Lula, birlik, hoşgörü ve mutluluk sözü vererek, "En acil halletmemiz gereken şey açlığı sona erdirmek. Bu ülkede milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun yiyecek hiçbir şeyinin olmamasını veya ihtiyaçlarından daha az tüketmelerini normal kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

- "BREZİLYA, İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE LİDERLİK ROLÜNÜ SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Ülkedeki sosyal eşitsizliğin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Lula, yasama ve yargının aşırılık ve müdahale olmadan uyum içinde çalışması, halk ile hükümetin de diyalog halinde olması gerektiğini söyledi.

Lula, temel sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inancını yineleyerek, "215 milyon Brezilyalının hayatını etkileyen büyük siyasi kararlar, gizlice, gecenin karanlığında değil, toplumla kapsamlı bir diyalogdan kurulduktan sonra alınacak." dedi.

Brezilya'nın istikrarı yeniden kazanacağını savunan Lula, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin, "Başta Amazon yağmur ormanlarını korumak üzere, Brezilya, iklim kriziyle mücadelede liderlik rolünü sürdürmeye hazır." açıklamasını yaptı.

LATİN AMERİKALI LİDERLERDEN LULA DA SİLVA'YA SEÇİM TEBRİĞİ

Latin Amerikalı liderler, Brezilya'da düzenlenen ikinci tur başkanlık seçimlerini kazanan sol görüşlü eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik etti.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından Lula ile fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler Lula da Silva! Senin zaferin Latin Amerika tarihi için yeni bir dönem açıyor. Bugün başlayan bir umut ve gelecek dönemi. Burada birlikte çalışacağın ve halklarımızın iyi yaşamı hakkında büyük hayaller kuracağın bir arkadaşın var." ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da sosyal medya hesabından Lula ile fotoğrafını, "Lula kazandı, kutlu Brezilya halkı. Eşitlik ve hümanizm olacak." ifadeleriyle paylaştı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından, "Bu 30 Ekim'de Lula'yı yeni devlet başkanı olarak seçen Brezilya halkının zaferini kutluyoruz. Yaşasın özgür, egemen ve bağımsız olmaya kararlı halklar! Bugün Brezilya'da demokrasi zafer kazandı. Tebrikler Lula!" değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından "Yaşa Lula" paylaşımı yaparken, Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric de Lula'nın paylaşımını alıntılayıp, "Lula. Mutluluk!" notunu paylaştı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Twitter hesabından, "Tebrikler kardeşim Lula, Brezilya'nın seçilmiş başkanı! Zaferiniz demokrasiyi ve Latin Amerika'nın birleşmesini güçlendiriyor. Brezilya halkına barış, ilerleme ve sosyal adalet yolunda öncülük edeceğinizden eminiz." temennisinde bulundu.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo da, "Peru, Brezilya'nın seçilmiş devlet başkanını, işçi, sendikacı, mücadeleci Lula'yı tebrik ediyor. Zaferi, Latin Amerika'nın birliğini ve sosyal adaletini güçlendirmek için esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, "Brezilya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Lula da Silva'yı tebrik ediyorum. Demokrasi çerçevesinde, vatandaşlarımıza daha güzel günler sağlamak için ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou da sosyal medya hesabından, "Brezilya'nın seçilmiş devlet başkanı Lula'yı selamlıyoruz. Dünyaya açık, modern bir Mercosur için çalışmaya güveniyoruz. Aynı şekilde, çok iyi ikili ilişkileri devam ettirmeyi ve geliştirmeyi umuyoruz." temennisinde bulundu.

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabından 2. tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Lula da Silva'yı kutlayarak, "Seçim sürecine katıldıktan sonra bölgede demokrasiye olan bağlılığını teyit eden Brezilya halkını tebrik ediyoruz. Guatemala'dan yeni hükümete başarılı bir görev diliyoruz." dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de Twitter hesabından Lula da Silva ile fotoğrafını paylaşarak, "Küba seni tebrik ediyor, sevgili mevkidaşım. Hain yöntemlerle zaferini geciktirdiler ama halkın oyu ile kazanmanızı engelleyemediler. Sosyal adalet geri dönecek." mesajını verdi.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro ise sosyal medyadan Lula ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Tarihin en muhafazakar güçleriyle mücadele etti ve Brezilya halkıyla beraber onları yendi. Latin Amerika, gerçek bir hümanist değişim ve kurtuluş sürecinde yeniden doğuyor." ifadesini kullandı.