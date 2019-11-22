Brezilya'da feci kaza! Saniyeler içinde çukur oluştu, içine böyle düştü
Brezilya'da önündeki kamyonun asfaltı çökerttiğini göremeyen bir sürücü, 2 metrelik çukurun içine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
- DHA
Brezilya'nın Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon seyir halindeyken ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu.
Bunun sonucunda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu.
ÇUKURU FARK ETMEDİ
Arkadan gelen bir otomobilin sürücüsünün çukuru fark edememesi sonucu, otomobil çukura düştü. Bir anda çukura düşerek gözden kaybolan otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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