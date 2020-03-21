İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
Dünya

Brezilya'da ''felaket durumu'' ilan edildi

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:18
ABONE OL

Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan kararname, ülkede kamu harcamalarının artırılmasına ve yıllık belirlenen bütçe açığının aşılmasına müsaade ediyor.

Kararnamenin uygulanması amacıyla, virüsün yayılmasına karşı alınacak tedbirlerin bütçesinin denetlenmesi için 6 senatör ve 6 milletvekilinden oluşan bir komite oluşturulacak.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 750 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Emeklilere müjde! Nisan ayından itibaren 1500 liraya çıkacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.