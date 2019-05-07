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Brezilya'da gecekondu mahallelerine yönelik operasyonda 8 kişi öldü

Brezilya'da Rio de Janeiro kentinin bir gecekondu mahallesinde düzenlenen operasyonda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

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Yetkililer, suçla mücadele kapsamında Mare gecekondu bölgesinde polislerin operasyon düzenlediğini, operasyonda 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Operasyonda ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Associated Press (AP) tarafından yayımlanan veriler, Rio de Janeiro eyaletinde, bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında polis tarafından öldürülen kişi sayısının yüzde 18 arttığını ortaya koymuştu.

17 Nisan'da yayımlanan rakamlar, Rio de Janeiro emniyet güçlerinin bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında 434 kişiyi öldürdüğünü, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 368 olduğunu göstermişti.

Rakamların, konuya ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirilmişti.

Brezilya polisinin düzenlediği operasyonlarda öldürülenlerin sayısı geçen yıl bin 534'e yükselmişti.

- UYUŞTURUCU ÇETELERİYLE MÜCADELEDE KESKİN NİŞANCI POLİSLER GÖREVLENDİRİLDİ

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, haftalar önce, "O Globo" gazetesine verdiği mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polislerin görevlendirildiğini, şüphelilerin baş ya da gövdesine ateş etmenin polisin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.

Silah taşıyan uyuşturucu çetesi üyelerini "narko-teröristler" olarak adlandıran Witzel, bu kişilere karşı her şartta kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.

Görevine 1 Ocak'ta başlayan Witzel, tıpkı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi suç örgütlerine karşı sert tutumuyla biliniyor.

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