Brezilya'da polis baskını sırasında sahibini uyaran papağana gözaltına alındı
Brezilya'da bir papağan, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen sahiplerini polis baskını sırasında 'Anneciğim, polis' diyerek uyardığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
BBC'nin haberine göre, Brezilya'nın Teresina kentindeki Vila Irma Duce mahallesinde yapılan baskında, yeşil tüylü papağan polisler eve girer girmez bağırmaya başladı.
"POLİS YAKLAŞIR YAKLAŞMAZ, BAĞIRDI"
Baskında yer alan bir polis memuru, "Bunun için eğitilmiş olmalı. Polis yaklaşır yaklaşmaz, bağırdı" dedi.
Papağanın gözaltına alınmasının ardından, Teresine Hayvanat Bahçesine götürüldüğü belirtildi.
"SESİZ KALMA HAKKINI KULLANIYOR GİBİYDİ"
Brezilyalı bir gazeteci, papağanın sessiz kalma hakkını kullanıyor gibi göründüğünü söyledi ve "Şimdiye dek hiç ses çıkartmadı" dedi.
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