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Brezilya'da Rio de Janeiro Valisi gözaltına alındı

Brezilya'da Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Polis, Pezao'nun sabah erken saatlerde valilik sarayında federal güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Rio valiliğinde rüşvet, organize suç ve kara para aklama iddialarına odaklanan operasyona "Kurt Ağzı" adı verildiği belirtildi.

Görev süresi yıl sonunda sona erecek Pezao, inşaat firmaları ve diğer şirketlerden rüşvet alınmasıyla ilgili yürütülen ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde suçlanan son üst düzey yetkili oldu.

Brezilya'da 2014 yılında başlatılan "Araç Yıkama Operasyonu" çerçevesinde onlarca siyasetçi ve iş adamına hapis cezası ceza verildi.

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