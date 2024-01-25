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Dünya

Brezilya'da sel felaketi: 12 kişi can verdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bir haftada 12 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 06:33 - Güncelleme:
Brezilya'da sel felaketi: 12 kişi can verdi
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Brezilya'nın Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bir haftadır devam eden sağanaklar nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta OHAL ilan ettiklerini hatırlattı.

Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.

Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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