Brezilya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Sao Paulo'ya bağlı Osasco ve San Andre kentlerinde, hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak yağışlar can ve mal kaybını artırdı.

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, sellerden 2 milyonu aşkın kişinin etkilendiği ve bazı bölgelerde kuvvetli fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, 2 binden fazla "acil durum" çağrısı aldıklarını aktararak vatandaşlardan tedbirli olmasını istedi.

Sao Paulo'da şiddetli yağışların bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.