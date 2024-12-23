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Dünya

Brezilya'da uçak kazası: 10 ölü

Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde küçük bir uçak irtifa kaybederek yere çakıldı. Yaşanan kaza sonucunda aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Brezilya'da uçak kazası: 10 ölü
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Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.

Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, kaza anına ve uçağın enkazına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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