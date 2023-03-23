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Dünya

Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi

Brezilya'da üst düzey politikacılara ve yetkililere suikast düzenlemeyi planlayan suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi
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Brezilya basınında çıkan habere göre, federal polis, eş zamanlı olarak ülkenin beş eyaletinde büyük bir çeteye operasyon düzenledi.

Adalet Bakanı Flavio Dino Twitter hesabındaki açıklamasında, 120 polisin suç örgütüne ait ev ve binalara baskın yaptığını kaydederek, "Birkaç kamu görevlisine yönelik suikast planları ele geçirildi, (aralarında senatör ile savcı da var) bu planlar araştırıldı ve gereği yapıldı." ifadesini kullandı.

Suikastın hedefindeki kişiler arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eski Adalet Bakanı Sergio Moro'nun da olduğu, operasyonun Sao Paulo ile Parana eyaletlerinin yanı sıra Rondonia, Brasilia ve Mato Grosso do Sul'da icra edildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun, "PCC" isimli Brezilya ve Güney Amerika'daki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruba yönelik gerçekliştirildiği, Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci'nin öldürülmesi olayında da PCC'nin rolü olduğu bildirildi.

PCC'ye bağlı silahlı kişilerin eski Adalet Bakanı Moro'nun evinin yakınında bir çiftliği kiraladığı ve uzun süredir keşif yaptığı kaydedildi.

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