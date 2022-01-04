Brezilya'da yolcu gemilerine Omicron engeli

Federal hükümetin yayımladığı açıklamada, tüm yolcu gemilerinin faaliyetlerinin Omicron varyantının yayılımı nedeniyle 21 Ocak'a kadar durdurulduğu aktarıldı.
Söz konusu karar, ülkedeki sağlık yetkililerinin, son günlerde yolcu gemilerinde artan vaka sayılarını dikkate alarak yaptığı uyarının ardından geldi.
Rio de Janeiro Limanı'na demirleyen "MSC Preziosa" yolcu gemisinde bulunanlar, 26 yolcu ve 2 mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından karaya çıkmak için 6 saat beklemek zorunda kalmıştı.