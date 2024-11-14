Brezilya'da Yüksek Mahkeme yakınında intihar saldırısı: 1 ölü

Ajans Brasil'in haberine göre, başkent Brazilya'daki STF yakınındaki bir meydanda 2 patlama sesi duyuldu ve Yüksek Mahkeme'de bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Patlamalarda şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Patlama seslerinin geldiği noktalara yakın olan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre'nin bulunduğu alan ise yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, açıklamasında, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

- PATLAMA BİR İNTİHAR SALDIRISI

Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi.