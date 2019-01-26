Brezilya’daki felaketin sorumlusu olan şirketin başkanından skandal açıklama: Ölen halk değil, bizim işçiler

Felakete neden olan barajın işletmecisi Vale S.A.’nın başkanı Fbio Schvartsman, Beja Madenindeki barajın yıkıldığını söyledi. Yaşanan felakette ölenlerin pek çoğunun çevre halkından çok kendi çalışanı olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalıştı. Schvartsman; “Bu sefer insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz, Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz” itirafında bulundu.

KAZALARA KARŞI UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMADI

Barajın etkin olmadığı için, malzemelerin makul derecede kuru olduğunu iddia eden Schvartsman, çamur nehrinin uzun mesafelere seyahat etme gücü olmadığını iddia etti. Vale başkanı, kazaların oluşmasını önceden uyaracak siren sisteminin neden çalışmadığını ise açıklayamadı. Bu arada Minas Gerias itfaiyesi 7 ölü ve 150 kaybın olduğunu doğrularken, Brumadinho felaketinde ölenlerin değilde kurtulanların listesini açıklamayı tercih etmesi dikkat çekti.

2015’TEKİ FELAKETİN SORUMLUSU DA AYNI ŞİRKET

Minas Gerais Eyaletinde 5 Kasım 2015’te benzeri bir felaket yaşandı. Mariana kentinde yaşanan felakette 17 kişi öldü. Bento Rodrigues Baraj Felaketi olarak hatırlanan olayın sorumlusu da dün yaşanan felaketin sorumlusu olan Vale S.A şirketinin ve BHP Billiton arasındaki ortak girişim olan Samarco Mineraço SA’ydı. O felaket sonrasına atıklar, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde bulunan 230 irili ufaklı şehrin su ihtiyacını karşılayan Doce Nehri'ne ulaşmıştı. Atıkların ancak 100 yılda denizden uzaklaşmaya başlayacağı açıklanmıştı. Dünyanın en büyük demir üreticisi Vale S.A., Brezilya merkezli bir metal ve madencilik şirketi. 1942’de kurulan şirket 1997’de özelleştirildi. Merkezi Rio De Janeiro’da bulunan Vale, dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticisi. Vale ayrıca manganez, ferro alaşımlar, bakır, boksit, potaş, kaolin ve kobalt da üretmekte. Şirket 76 binden fazla çalışanıyla, dokuz hidroelektrik santrali ve geniş bir demiryolu, gemi ve liman ağının da işletmecisi.