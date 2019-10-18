Yetkililer, petrol sızıntısının, ülkenin en ünlü turistik sahillerinden Alagoas eyaletine bağlı Maragogi kasabasına ulaştığını belirtti.

Yerel televizyonda, Maragogi'de, onlarca kişinin sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalıştığı görüntüler yer aldı.

Sahil temizleme çalışmalarına yetkililerin yanı sıra gönüllülerin de katıldığı kaydedildi.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde 178 konumda etkili olduğunu belirtti.

Doğal havuzları, berrak mavi suları ve beyaz kumları ile bilinen Maragogi sahili, "Brezilya'nın Karayipleri" olarak adlandırılıyor.

- SIZINTI, SALVADOR'DA 150'DEN FAZLA PLAJDA KİRLENMEYE YOL AÇMIŞTI

Brezilyalı yetkililer, 11 Ekim'de, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki, plajlarıyla ünlü, ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Salvador'a ulaştığını doğrulamıştı.

Sızıntı nedeniyle Bahia eyaletinin başkenti olan şehrindeki 150'den fazla plajın kirlendiği kaydedilmişti.

Petrol sızıntısının, Salvador'un sahillerinde 21 kilometrelik alana yayılması üzerine Bahia eyalet hükümeti 14 Ekim'de acil durum ilan edilmesi kararı almıştı.

Sızıntının geçen haftaya kadar ülkenin 9 eyaletinde 68 yerleşimi etkilediğini belirtilmişti.

Brezilya Çevre ve Su Kaynakları Enstitüsü, sızıntının kaynağının henüz tespit edilemediğini duyururken, Brezilya donanması dün 10 ülkeye ait 30 petrol tankerinden seyir ve faaliyetleriyle ilgili bilgi istemişti.

Çevre Koruma Ajansı da tespit edilen miktarın sızıntının küçük bir kısmı olduğundan endişe duyulduğunu, sızıntının su altında olması sebebiyle uçakla tespit edilemediğini ifade etmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söylemişti.