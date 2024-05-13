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Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
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Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 144, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği belirtildi.

Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

- FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

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