İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2022 Pazartesi / 3 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7107
  • EURO
    16,2612
  • ALTIN
    909.222
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Dünya

Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 00:43 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 00:44
ABONE OL

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, 31 Mart ve 1 Nisan'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Rio de Janeiro'nun Angra dos Reis kentinde 8, Paraty kentinde 6 ve Mesquita kentinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, Angra dos Reis'te 5, Paraty'de 1 kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Rio de Janeiro eyaleti, şiddetli yağışlar nedeniyle en çok doğal afetlerin görüldüğü yıllardan birini yaşıyor.

Şubat ortalarında Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.