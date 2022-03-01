Brezilya'dan Ukrayna'ya yönelik vize kararı

AA 1 Mart 2022 Salı 02:16 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 02:16

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, Bolsonaro Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla ülkesinden kaçan Ukraynalılara insani vize verilmesini kapsayan kararnamenin, birkaç gün içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bolsonaro, Jovem Pan radyo programında, "Ukraynalıları kabul etmeye hazırız. Buraya gelmenin en kolay yolu olan insani vize ile Ukraynalıların Brezilya'ya gelme olasılığını açacağız." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamayacağını söyleyen Bolsonaro, Brezilya'nın Rusya'dan alacağı suni gübrelere ciddi bir şekilde bağımlı olduğunu ve bir yaptırım uygulanması durumunda tarım ticaretinin ciddi şekilde etkileneceğini ifade etti.

Bolsonaro, uluslararası arenada Amazonların egemenliğinin korunması hususunda Rusya'nın Brezilya'ya olan desteğini hatırlattı ve Rusya'dan suni gübre alınamamasının Brezilya'da gıda güvensizliğine ve gıda enflasyonuna yol açacağını sözlerine ekledi.

Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin "dengeli" bir tavır alması gerektiğini söyleyen Bolsonaro, Rusya'ya uygulanan yaptırımların çok fazla işe yaramadığını belirtti.

Şubat ortasında Rusya'ya resmi ziyarette bulunan aşırı sağcı Bolsonaro, daha önce yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı uygulanacak hiçbir yaptırımı savunmadığını söylemişti.