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Dünya

Brugge, Airbnb'nin yeni tesisler açmasını yasaklamayı planlıyor

Avrupa'nın en turistik kentlerinden biri olan Belçika'nın Brugge şehri, kısa süreli konaklama ayarlama platformu 'Airbnb'nin yeni tesisler açmasını yasaklamayı planlıyor.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Brugge, Airbnb'nin yeni tesisler açmasını yasaklamayı planlıyor
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UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Çağ'dan kalan mimarisi ve kanallarıyla Avrupa'nın en turistik şehirlerinden Brugge, "aşırı turizm"le mücadele için Airbnb'ye bazı yasaklar getirmeye hazırlanıyor.

TURİST FAZLALIĞI RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Ulusal basında yer alan haberlere göre Brugge Belediyesi, yerel halkın turist fazlalığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle yaygın kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'nin mevcut tesislerine yenilerinin eklenmesine izin verilmemesi yönünde karar aldı.

GÜNDE ORTALAMA 27 BİN TURİST GELİYOR

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti konumundaki Brugge'ün turizm ofisinden alınan bilgiye göre, 2023'te 120 bin nüfuslu kenti günde ortalama 27 bin 500 turist ziyaret etti.

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