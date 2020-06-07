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Dünya

Brüksel'de binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için Adalet Sarayı önünde düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

AA07 Haziran 2020 Pazar 19:03 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 19:03
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Poelaert Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Protestoda okunan bildiride, "ABD'de George Floyd'un öldürülmesi birçok kişiyi sarstı. Çoğumuz siyahilere karşı polis şiddetinden yorulduk. Belçika'daki polis şiddeti kurbanlarının her biri için adalet istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Floyd için adalet", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan eylemciler, ırkçılık karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, katılımcılara ücretsiz maske de dağıtıldı.

Gent, Anvers, Hasselt, Ostend kentlerinde de yüzlerce kişinin katılımıyla Brüksel'dekine benzer gösteriler düzenlendi.

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