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Brüksel'de bomba alarmı: 3 alışveriş merkezi boşaltıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, alınan bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı.

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Brüksel bölge emniyeti yetkilisi Olivier Slosse, basına yaptığı açıklamada, isimsiz bir elektronik postayla alışveriş merkezlerine bomba ihbarı yapıldığını, tedbir amacıyla Woluwe, Docks ve Anderlecht alışveriş merkezlerinin boşaltıldığını duyurdu. 

Alışveriş merkezleri etrafında güvenlik çemberi oluşturan polis, patlayıcı tespit edebilen köpeklerle 3 binada arama yaptı.

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