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Brüksel'de İsrail protestosu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

  • AA
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.
 
Brüksel Merkez Tren Garı önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.
 
Bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği protestoda göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurun", "Hepimiz Gazze'yiz" yazılı pankartlar taşıdı.
 
Göstericilerin dağıttıkları bildiride, İsrail'den gelen ürünlerin boykot edilmesi ve Belçika hükümeti ile AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması talepleri yer aldı.

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