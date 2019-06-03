Brüksel'de trafik kazasında 2 Türk hayatını kaybetti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de otoyolda meydana gelen kazada 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
- AA
Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine göre, kaza sabah saatlerinde Brüksel otoyolunda gerçekleşti.
Brüksel'de yaşayan Emirdağlı B.E ve H.T, içinde bulundukları aracın kamyonla çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ ilçesinde defnedilecek.
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