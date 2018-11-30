Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, yaptığı açıklamada, "Sarı yelekliler"in protestosunun yasaklandığını ve gösteriye devam edenlerin gözaltına alınacağını bildirdi.

Emniyet yetkilileri ise öğle saatlerinden bu yana kentteki protestolarda 60 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

İçişleri bakanı "skandal" olarak nitelendirdi

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterileri "skandal" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Brüksel'in çeşitli noktalarında öğlen saatlerinde başlayan "sarı yelekliler"in protestoları, akşam saatlerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binası önüne de sıçramıştı.

Polisin atlı kuvvetler ve biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara dağılmıştı.

Polis araçlarını yaktılar

Akaryakıt zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehir merkezinde 2 polis otosunu yakmıştı.

Polisin tazyikli suyla ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği çok sayıda gösterici, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar atarak çevre caddelere dağılmıştı.

Meşaleler yakan ve ses bombaları atan sarı yelekliler, çevredeki tabelaları ve trafik lambalarını devirmişti.

Gün içerisinde göstericiler başbakanlık binasına da taş atarak saldırmıştı.

Kamuflaj için "sarı yelekleri" çıkarıyorlar

Bazı göstericilerin, polisin dikkatini çekmemek için zaman zaman sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları da dikkat çekmişti.

Fransa'da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Sarı yelekliler daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel'e sıçramış oldu.