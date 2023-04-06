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Dünya

''Bu bir savaş provası'' deyip gözdağı verdiler: Saldırgan adımlar atacağız

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını 'savaş provası' şeklinde niteledi. Kuzey Kore'nin tatbikatlara karşı 'saldırgan' adımlar atacağı belirtildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
''Bu bir savaş provası'' deyip gözdağı verdiler: Saldırgan adımlar atacağız
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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin tatbikatlara karşı "saldırgan" adımlar atacağı belirtildi.

Haberde, görüşlerine yer verilen uluslararası güvenlik uzmanı Choe Ju-hyon, "ABD liderliğindeki savaş çığırtkanlarının, askeri provokasyonlarının hoşgörü sınırını aştığını" ifade etti.

Choe, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatlarının ve ABD'nin askeri varlıklarını Kore Yarımadası'na konuşlandırmasının bölgeyi "her an patlayacak bir cephaneliğe" dönüştürdüğünü söyledi.

ABD'yi, Güney Kore ve Japonya ile ortak denizaltı karşıtı tatbikatı düzenlediği için "dünya barışı için bir kanser" olarak niteleyen Choe, "Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığını, kritik görevlerde saldırgan eylemlerle göstermeye devam edeceğini" belirtti.

Güney Kore ile ABD, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme çabalarının devam ettiği süreçte, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatları gerçekleştirmişti.

Güney Kore, ABD ve Japonya deniz kuvvetleri, Kuzey Kore'nin "artan füze tehditleri" nedeniyle koordinasyonlarını güçlendirmek amacıyla ortak denizaltı karşıtı tatbikat düzenlemişti.

- Son dönemde füze denemelerini artıran Kuzey Kore, nükleer saldırı simülasyonu yapmıştı

Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sırasında yapılmıştı.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Kuzey Kore, son olarak 24 Mart'ta Güney Kore üzerinde nükleer saldırı simülasyonu yapmış ve "radyoaktif tsunami yaratabilecek" insansız su altı aracını denediğini açıklamıştı.

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