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Bu fotoğrafı çekildikten dakikalar sonrası korkunç!

ABD’de Houston'ın doğusundaki Orange şehrinde dünya evine giren genç çift, nikahtan kısa bir süre sonra geçirdikleri trafik kazasında öldü.

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ABD’de Houston’ın doğusundaki Orange şehri polisi, 19 yaşındaki damat Harley Morgan ile 20 yaşındaki gelin Rhiannon Boudreaux’nun nikahın kıyıldığı alandan birkaç metre uzakta bir kamyonetle çarpıştığını söyledi.
 
Kaza sırasında gelinlik ve damatlık içinde olduğu belirtilen çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini nikahlarını kıyan hakim duyurdu. Morgan ile Boudreaux’nun “çocukluk aşkı” olduğunu kaydeden Orange Polis Şefi Keith Longlois, çiftin nikahlarını meşhur sulh hakimi Joy Dubose-Simonton’a kıydırdığını belirtti. Damadın annesi LaShawna Morgan “Yavrularımın ölmesini izlemek zorunda kaldım” diye konuştu.
 
(Akşam)

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