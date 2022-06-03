Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

Türkiye, hem Finlandiya hem de İsveç'ten, terör örgütleri unsurları için barınma noktaları olmalarını istemiyor. Bu iki ülkeye, terörle aralarına net çizgi çekmeleri talebi iletildi.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Finlandiya cephesinden Türkiye'ye yönelik çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazır olduklarını her fırsatte dile getirirken, Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström tezat bir demeç verdi.

'SINIR DIŞI ETMEYECEĞİZ'

Kvarnström Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Terörü desteklemediğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum. Buna ispat bile gerekmiyor" diyerek Finlandiya'nın "değerlerini" ve "ilkelerini" müzakere edemeyeceklerini belirtti.

FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız" dedi.

Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil, "Finlandiya, bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız." dedi.

33 TERÖRİSTİN İADESİNİ REDDETTİLER

Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti. Ancak iki İskandinav ülkesi, bu taleplere olumlu yanıt vermedi.

FİNLANDİYA MECLİS BAŞKANI 'MASUM İNSANLAR' DEMİŞTİ

Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen da "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristler konusunda, "Türkiye, siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor" demişti.