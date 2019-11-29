Bu kafede mekan sahibi kirpiler

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bu mekanda hafta içi 360 ruble (32 TL) veya hafta sonu ve tatil günlerinde 480 rubleye (43 TL) bu dikenli dostlarla bir saatliğine vakit geçirmek mümkün. Kafenin sahibinin ise bazı kuralları var; sessiz olmak ve kirpileri başlarından değil kulaklarından okşamak gibi. Bir taraftan hayvanların eğlence sektörü için sirk, hayvanat bahçesi veya kafe gibi yerlerde tutulması tartışılırken diğer tarafta her geçen gün bu tür mekanlara bir yenisi ekleniyor. Bu tartışmalar doğrultusunda Rusya’da önümüzdeki sene hayvanlarla ilgili kanunun yeniden düzenlenmesi gündemde.