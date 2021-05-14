Bu kareye tepki yağdı! Gazze'de çocuklar ölürken bale izledi

14 Mayıs 2021 Cuma 07:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 07:56

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN GUTERRES BALE İZLİYORDU

Guterres o saatlerde, sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi'nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı.

Guterres paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."

GUTERRES'İN "BOLŞOY BALESİ" TWEETİNE TEPKİ

Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ, İSRAİL-FİLİSTİN GERGİNLİĞİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE PAZAR GÜNÜ TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.

ABD'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.

ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.

Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.

ABD'DE BİR ÜNİVERSİTE DUVARINA YAZILAN FİLİSTİN'E DESTEK YAZILARI İÇİN NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI

ABD'nin Maine eyaletindeki bir üniversitenin duvarlarına yazılan İsrail karşıtı Filistin'e destek grafitileri hakkında olası nefret suçundan soruşturma başlatıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin Lewiston şehrinde bulunan Bates Koleji kampüsündeki duvarlara tebeşirle "İsrail masum sivilleri öldürüyor", "Etnik temizliği durdurun", "Filistin'e özgürlük" şeklinde yazılar yazıldı. OIayla ilgili eyalet başsavcılığınca, muhtemel nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kampüsteki bazı öğrenciler, sosyal medyadan yazıların fotoğraflarını paylaşırken bazıları da yazıların Yahudi düşmanlığını değil sömürgeciliği eleştirdiğini ifade ettikleri paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan, Bates Koleji yetkililerinin öğrencilere grafitilerdeki dilin özellikle kampüsteki Yahudi toplumu üyeleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini içeren e-posta gönderdikleri aktarıldı.