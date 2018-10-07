Bu sefer patatesleri tercih etmedi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore ziyaretinin iyi geçtiğini belirten Pompeo, Singapur Zirvesi’nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti. ABD’li Bakan Kuzey Kore’yi temmuz ayında da ziyaret etmiş, Kim bu sırada patates tarlalarını teftiş ettiği için ikili bir araya gelememişti. ABD Başkanı Trump da Kim ile 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.