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Dünya

Bu seneki CIGRE Paris Oturumu, Türkiye dönem başkanlığında tamamlandı

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) tarafından iki yılda bir düzenlenen Paris Oturumu, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz'ün katılımıyla 28 Ağustos-2 Eylül'de düzenlendi.

AA6 Eylül 2022 Salı 12:02 - Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 96'dan fazla ülkeden 3 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren oturuma, enerji dönüşümü damgasını vurdu.

EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı Alagöz, oturum kapsamında düzenlenen CIGRE Yönetim Kurulu Toplantısı'na, katıldı.

Oturumda Türkiye'den 7 makale kabul edildi. Kabul edilen makalelerin poster sunumları da oturum kapsamında yapıldı.

Toplantıda, gelecek yıl 11-13 Ekim'de Türkiye'de yapılacak büyük 4'üncü SEERC Konferansı'nın detayları konuşuldu. Türkiye'nin dönem başkanlığı sonrası, Eski Bosna Hersek Başbakanı Edhem Bıcakcıc'ın Ulusal Komite Başkanı olduğu Bosna Hersek başkanlığı devralacak.

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