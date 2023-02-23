Bu sözlerle duyurdu: Türkiye yeter demedikçe durdurmayacağız

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyaları büyük ilgi görürken yardımların aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.

Irak Türkmen Cephesine (ITC) bağlı Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başlattığımız bu kampanya yıllardır Irak ve Türkmen halkını yalnız bırakmayan Türkiye'ye ufak bir vefa borcu." dedi.

Yardım kampanyasının Türkmen Sivil Toplum Örgütlerinin Bağdat, Kerkük, Erbil, Musul, Diyala, Salahaddin ve Süleymaniye kentlerindeki şubelerinde devem ettiğini aktaran Yazaroğlu, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.



ŞU ANA KADAR 22 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Kampanya sürecinde toplanan ve Türkiye'ye gönderilen 22 tır yardım hakkında bilgi veren Yazaroğlu, "Kampanyaya halkın ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şu ana kadar 29 bin 500 battaniye, 2 bin 300 döşek, 1500 yastık, 5 bin çift ayakkabı, 7 bin kıyafet, 600 elektrikli ısıtıcı ve yaklaşık 25 bin metre kefen bezi gönderdik." diye konuştu.

"TÜRKİYE YETER DEMEDİKÇE NAÇİZANE YARDIMLARIMIZI DURDURMAYACAĞIZ"

Son günlerde gıda yardımlarına odaklandıklarını kaydeden Yazaroğlu, halihazırda 2 bin koli kuru gıdanın hazır olduğu ve 2 gün içerisinde deprem bölgesine gönderileceği bilgisini verdi.

Kampanyanın kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayan Yazaroğlu, "Türkiye yeter demedikçe naçizane yardımlarımızı durdurmayacağız." ifadelerini kullandı.

