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Bu zulme kim dur diyecek

Aksa'da Bayram namazı kılan Filistinlilere fanatik Yahudiler ve İsrail teröristleri birlikte saldırdı.

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Fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme çağrıları, arife gecesi kutsal kentte gerilime neden oldu. Mescid-i Aksa’da kılınan yatsı namazından çıkan onlarca Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın çağrılarına karşı Harem-i Şerif’te yürüyüş yaptı. Tevhit bayrakları taşıyan Filistinliler, teşrik tekbirleri ve sloganlarla Mescid-i Aksa’nın avlusundan Eski Şehir’in sokaklarına taştı.

NAMAZ BİR SAAT ERTELENDİ

Fanatik Yahudiler de aynı saatlerde Şam Kapısı’nda İsrail bayraklarıyla provokatif yürüyüş düzenledi. Sabah da  on binlerce Müslüman  bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Yaklaşık 150 bin Müslüman, fanatik Yahudilerin provokasyon baskınını önlemek için bir saat ertelenen bayram namazını kaldı. Namazın ardından El-Meğaribe (Faslılar) kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin fanatik Yahudileri içeri almasına izin vermedi. Tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında zaman zaman gerilim yaşandı. Yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi. Terörist İsrail polisi fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere saldırdı. Birçok Filistinli gözaltına alınırken İsrail polisi Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştı ve kapılarını kapattı. Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Adnan El-Hüseyin’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi. Filistin Kızılayı da İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda 37 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan 14’ünün hastanelere kaldırıldığı belirtildi. 

POLİS BASKINA İZİN VERDİ

Kudüs İslami Vakıflar Sözcüsü Firas Dibs de İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinin ardından fanatik Yahudileri gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlularına almaya başladığını kaydetti. Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etti.      

 

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